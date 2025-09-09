Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 10 de septiembre

Quién nació, quién murió y qué sucedió hoy, 10 de septiembre: Efemérides

José María Marín

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:00

Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 10 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

En España:

  • 1831: en España se vota la ley que crea la Bolsa de Madrid.

  • 1910: en Cádiz (España) se funda el Cádiz CF.

  • 1936: En el contexto de la guerra civil española, la Mezquita de Córdoba es alcanzada por una bomba lanzada por la aviación republicana durante un bombardeo a la ciudad.

  • 1967: el pueblo de Gibraltar vota mantenerse en el Reino Unido y no formar parte de España.

  • 1976: en España, el Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma política que abrirá el camino hacia la democracia.

  • 1981: el cuadro Guernica (de Pablo Picasso) vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan.

  • 1983: en Cataluña, España, se inaugura en pruebas, la Televisión de Cataluña (TV3).

  • 1990: en Argentina, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.

