Las efemérides más destacadas del 10 de septiembre
Quién nació, quién murió y qué sucedió hoy, 10 de septiembre: Efemérides
Martes, 9 de septiembre 2025, 22:00
Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 10 de septiembre.
¿Qué pasó el 10 de septiembre?
En España:
1831: en España se vota la ley que crea la Bolsa de Madrid.
1910: en Cádiz (España) se funda el Cádiz CF.
1936: En el contexto de la guerra civil española, la Mezquita de Córdoba es alcanzada por una bomba lanzada por la aviación republicana durante un bombardeo a la ciudad.
1967: el pueblo de Gibraltar vota mantenerse en el Reino Unido y no formar parte de España.
1976: en España, el Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma política que abrirá el camino hacia la democracia.
1981: el cuadro Guernica (de Pablo Picasso) vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan.
1983: en Cataluña, España, se inaugura en pruebas, la Televisión de Cataluña (TV3).
1990: en Argentina, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.
