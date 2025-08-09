Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 10 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:37

El Santoral Cristiano celebra hoy, 10 de agosto el Santo de San Lorenzo, entre otros.

San Lorenzo fue un diácono y mártir, nacido en Huesca ... durante el siglo II, quien tuvo el privilegio de acompañar al papa Sixto II durante gran parte de su vida. Según los escritos de San León Magno, este santo recibió la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, de los cuales estaba a cargo como administrador.

