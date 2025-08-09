Santoral del 10 de agosto de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Sábado, 9 de agosto 2025, 17:37 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 10 de agosto el Santo de San Lorenzo, entre otros.

San Lorenzo fue un diácono y mártir, nacido en Huesca ... durante el siglo II, quien tuvo el privilegio de acompañar al papa Sixto II durante gran parte de su vida. Según los escritos de San León Magno, este santo recibió la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, de los cuales estaba a cargo como administrador.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Asteria de Bérgamo

Blano de Dumblan

