Las efemérides más destacadas del 10 de agosto

1519: desde Sevilla (España) zarpa la expedición mandada por el portugués Magallanes, que descubriría el paso entre el océano Atlántico y el océano Pacífico y acabaría dando por primera vez la vuelta al mundo, demostrando la esfericidad de la Tierra.

1520: En Santiago de Compostela, España, una multitud numerosa encabeza una revuelta callejera contra el impuesto extraordinario aprobado por el rey Carlos I para sufragar los gastos de su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (préstamos, sobornos y viajes). La multitud apresó al representante de las Cortes y amenazó con ahorcarlo de no derogar el impuesto.

1557: en la batalla de San Quintín, las tropas de FelipeII, compuestas por contingentes españoles, flamencos, alemanes e ingleses, derrotan a las francesas de Enrique II.

1678: en la Paz de Nimega, Francia pone fin a una guerra que sostenía contra España, Países Bajos, Estados alemanes y Dinamarca.

1759: Carlos III es proclamado rey de España.

1809: en Quito (Ecuador) un grupo de sublevados formaron una junta de gobierno provisional en apoyo al depuesto rey de España, Fernando VII. (A este evento se le conoce en el Ecuador como Primer Grito de Independencia). Por esa razón, la ciudad lleva el subtítulo «Luz de América».

1918: Nicaragua y Honduras mantienen diferencias en la fijación de fronteras y aceptan el arbitraje de España.

1927: en el norte de África finaliza la guerra que España mantenía contra los marroquíes.

1929: en las obras de los saltos del Duero (España), una explosión causa 17heridos.

1932: en España el general José Sanjurjo intenta un golpe de Estado (Sanjurjada).

1937: los obispos españoles publican una carta sobre la altísima significación de la «cruzada nacional» contra el Gobierno de la República.

1941: en España, Fermín Trueba se proclama campeón de ciclismo.

1962: en Cáceres (España) el conjunto urbano de Trujillo es declarado "ciudad monumental histórico-artístico".

1963: en España se aprueban proyectos de ley para establecer un régimen de autonomía en Fernando Poo y Río Muni (Guinea Ecuatorial).

1974: los españoles Antonio Goróstegui y Manuel Albalat se proclaman campeones del mundo en la clase 470 de vela.

1982: en España se crea la comunidad autónoma de Canarias.

1983: el Tribunal Constitucional español considera que la LOAPA (Ley Orgánica para Armonizadora del Proceso Autonómico) ni es orgánica ni armonizadora, por lo que le confiere un rango inferior al de los estatutos de autonomía, suprime siete artículos y modifica otros tantos. La sentencia, dictada a instancias del recurso presentado por los gobiernos catalán y vasco, significa un revés para el gobierno socialista.

1993: se publica el álbum en español titulado Todo historias, del cantante de pop latino italiano Eros Ramazzotti.

1995: en el municipio de Yebra (Guadalajara), las fuertes lluvias caídas en el centro de España provocan la muerte de once personas.

2002: el atletismo español suma tres nuevas medallas en los Europeos de Múnich