Santoral del 09 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

San Pedro Claver se celebra en el día de hoy, 9 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Pedro Claver, ... sacerdote y misionero jesuita de origen español, fue destinado a Nueva Granada en 1610 mientras cursaba su segundo año de estudios teológicos. Más adelante, recibió la ordenación sacerdotal en Cartagena de Indias, lugar donde se abocó a la lucha contra el tráfico de esclavos africanos. Durante la profesión de sus votos solemnes, plasmó junto a su firma un lema que guiaría su vida: "Petrus Claver, aethiopum semper servus" (Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre).

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 09 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Ciarano el joven

Gorgonio de Roma

Jacinto de Sabina © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión