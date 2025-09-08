Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 09 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:17

San Pedro Claver se celebra en el día de hoy, 9 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Pedro Claver, ... sacerdote y misionero jesuita de origen español, fue destinado a Nueva Granada en 1610 mientras cursaba su segundo año de estudios teológicos. Más adelante, recibió la ordenación sacerdotal en Cartagena de Indias, lugar donde se abocó a la lucha contra el tráfico de esclavos africanos. Durante la profesión de sus votos solemnes, plasmó junto a su firma un lema que guiaría su vida: "Petrus Claver, aethiopum semper servus" (Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre).

