Las efemérides más destacadas del 09 de septiembre
Descubre la historia del 09 de septiembre: efemérides de nacimientos, defunciones y sucesos
Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:00
Viaja en el tiempo y descubre los hitos y momentos culturales que hicieron del 09 de septiembre un día memorable.
¿Qué pasó el 09 de septiembre?
En España:
1530: en Europa, el rey Carlos I de España y el papa Clemente VII nombran la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
1551: la villa de Texcoco (Estado de México) recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.
1909: en Valencia (España), se funda el Levante Unión Deportiva.
