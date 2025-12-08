Santoral del 09 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

9 de diciembre tiene lugar el Santo de San Juan Diego entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Juan Diego ... es reconocido como el primer santo indígena americano, perteneciente a la comunidad chichimeca, y el tercer ... santo mexicano en ser canonizado. En 1531, tuvo una experiencia sobrenatural al presenciar la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien le encargó pedir al obispo, fray Juan de Zumárraga, la construcción de un templo en ese sitio. Su beatificación ocurrió en 1990 y su canonización en 2002, ambas llevadas a cabo por el papa Juan Pablo II.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Cipriano

Pedro Fourier

Gorgonia

Leocadia

