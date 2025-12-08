Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 09 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:47

9 de diciembre tiene lugar el Santo de San Juan Diego entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Juan Diego ... es reconocido como el primer santo indígena americano, perteneciente a la comunidad chichimeca, y el tercer ... santo mexicano en ser canonizado. En 1531, tuvo una experiencia sobrenatural al presenciar la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien le encargó pedir al obispo, fray Juan de Zumárraga, la construcción de un templo en ese sitio. Su beatificación ocurrió en 1990 y su canonización en 2002, ambas llevadas a cabo por el papa Juan Pablo II.

