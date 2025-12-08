Las efemérides más destacadas del 09 de diciembre

1688: en la batalla de Reading, Guillermo de Orange se alza victorioso sobre Jacobo II, rey de Inglaterra, en el contexto de la revolución gloriosa.

1811: en Tunja (Colombia) se proclama la República de Tunja y se promulga la primera constitución de Colombia.

1828: en Argentina, el ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) vence al ejército federal de gauchos e indios (al mando de Manuel Dorrego) en la batalla de Navarro. Lavalle hará fusilar al prisionero Dorrego (gobernador constitucional de Buenos Aires) para usurpar su cargo.

1835: la República de Texas captura la aldea de San Antonio.

1905: en París (Francia) se aprueba la Ley de separación de la Iglesia y el Estado.

1917: en Palestina, Edmund Allenby captura Jerusalén.

1924: en el estado Amazonas (Venezuela) el ingeniero Santiago Aguerrevere funda Puerto Ayacucho, capital del estado.

1975: En Argentina, se crea la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en la Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia (Decreto Nº3774 - BAR Nº1921).​

1983: en un pozo a 244 metros bajo tierra, en el área U3Ls del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8

1988: un terremoto asola la república de Armenia. El sismo provoca según las primeras estimaciones más de 50.000 muertos.

1996: en Bangkok, el Consejo Olímpico de Asia da a conocer el Himno oficial de la organización deportiva. La obra es una agrupación de sonidos de las culturas del continente asiático para representar su cooperación y unidad.

2006: en un centro de rehabilitación dentro de un hospital de Moscú, un incendio mata a 45 personas.

2015: en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el Club Independiente Santa Fe se corona campeón de la Copa Sudamericana 2015 frente al Club Atlético Huracán por penales.

2018: en el Estadio Santiago Bernabéu, el equipo de fútbol River Plate consigue el título de la Copa Libertadores 2018 al derrotar 3-1 e imponerse por un marcador global de 5-3 a Boca Juniors, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Nicolás Martínez.