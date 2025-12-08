Las efemérides más destacadas del 09 de diciembre
Efemérides del 09 de diciembre: Descubre qué eventos marcaron la historia
Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 09 de diciembre.
¿Qué pasó el 09 de diciembre?
En España:
1348: en España tiene lugar la batalla de Mislata.
1759: llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España.
1774: en Melilla (España), Mohámmed ben Abdallah, sultán de Marruecos, pone sitio a la ciudad española, que no consigue conquistar.
1852: en España se publica, por Real Orden, la equivalencia de pesas y medidas tradicionales con el sistema métrico decimal.
1879: en España, Antonio Cánovas del Castillo es nombrado presidente del gobierno.
1931: en España se aprueba la Constitución de la Segunda República.
1982: en España se abre la Verja de Gibraltar.
1988: en España se aprueba la implantación de la anchura de vía internacional en las líneas de alta velocidad y la realización de un informe técnico para sustituir el ancho de la vía del ferrocarril español antes de 2010.
En el mundo:
1688: en la batalla de Reading, Guillermo de Orange se alza victorioso sobre Jacobo II, rey de Inglaterra, en el contexto de la revolución gloriosa.
1811: en Tunja (Colombia) se proclama la República de Tunja y se promulga la primera constitución de Colombia.
1828: en Argentina, el ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) vence al ejército federal de gauchos e indios (al mando de Manuel Dorrego) en la batalla de Navarro. Lavalle hará fusilar al prisionero Dorrego (gobernador constitucional de Buenos Aires) para usurpar su cargo.
1835: la República de Texas captura la aldea de San Antonio.
1905: en París (Francia) se aprueba la Ley de separación de la Iglesia y el Estado.
1917: en Palestina, Edmund Allenby captura Jerusalén.
1924: en el estado Amazonas (Venezuela) el ingeniero Santiago Aguerrevere funda Puerto Ayacucho, capital del estado.
1975: En Argentina, se crea la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en la Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia (Decreto Nº3774 - BAR Nº1921).
1983: en un pozo a 244 metros bajo tierra, en el área U3Ls del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8
1988: un terremoto asola la república de Armenia. El sismo provoca según las primeras estimaciones más de 50.000 muertos.
1996: en Bangkok, el Consejo Olímpico de Asia da a conocer el Himno oficial de la organización deportiva. La obra es una agrupación de sonidos de las culturas del continente asiático para representar su cooperación y unidad.
2006: en un centro de rehabilitación dentro de un hospital de Moscú, un incendio mata a 45 personas.
2015: en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el Club Independiente Santa Fe se corona campeón de la Copa Sudamericana 2015 frente al Club Atlético Huracán por penales.
2018: en el Estadio Santiago Bernabéu, el equipo de fútbol River Plate consigue el título de la Copa Libertadores 2018 al derrotar 3-1 e imponerse por un marcador global de 5-3 a Boca Juniors, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Nicolás Martínez.
2022: en Perú se suscitan protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, por parte de un grupo de simpatizantes del destituido presidente Pedro Castillo.
