Santoral del 08 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:02

Natividad de Nuestra Señora se celebra en el día de hoy, 8 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

La Natividad ... de Nuestra Señora es una de las tres celebraciones marianas de la Iglesia Católica, que honra el nacimiento de la Virgen María. Esta festividad se celebra nueve meses después de la conmemoración de la Inmaculada Concepción. Se fijó el 8 de septiembre como fecha de esta celebración, coincidiendo con el inicio del año litúrgico en el rito bizantino.

