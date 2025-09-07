Santoral del 08 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
Natividad de Nuestra Señora se celebra en el día de hoy, 8 de septiembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
La Natividad ... de Nuestra Señora es una de las tres celebraciones marianas de la Iglesia Católica, que honra el nacimiento de la Virgen María. Esta festividad se celebra nueve meses después de la conmemoración de la Inmaculada Concepción. Se fijó el 8 de septiembre como fecha de esta celebración, coincidiendo con el inicio del año litúrgico en el rito bizantino.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Nuestra Señora de Nuria
Adriano de Nicomedia
Corbiniano de Freising San Isaac de Armenia San Pedro de Chavanon San Sergio I papadd
