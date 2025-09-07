Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 08 de septiembre

Consulta las efemérides históricas del 08 de septiembre: nacimientos y acontecimientos relevantes

José María Marín

José María Marín

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:00

Explora las efemérides del día y conoce los hitos y momentos culturales que definieron el 08 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 08 de septiembre?

En España:

  • 990: en España, a orillas del río Duero es decapitado el hijo mayor de Almanzor, Abd Āllah; que había liderado una conspiración para derrocar a su padre junto con los gobernadores de Zaragoza, Toledo y el visir al-Marwānī, que fueron encarcelados.

  • 1423: en Navarra, España, el rey Carlos III de Navarra promulga un tratado (Privilegio de la Unión) por el cual, los tres burgos que formaban la ciudad de Pamplona y que mantenían independencia física y jurídica entre ellos, se unen bajo una misma bandera, una misma muralla y un mismo regidor.

  • 1522: en Sevilla (España) se recibe a los 18 tripulantes de la nao Victoria tras conseguir la circunnavegación de la Tierra por primera vez bajo las órdenes de Juan Sebastián Elcano.

  • 1569: en Venezuela, Juan de Trejo, en nombre del Virreinato de Nueva España, bautiza en la Región Caroreña, el Cantón y Departamento de Carora (Carohana Department) (hoy Municipio Caroreño Autónomo Torres) y su capital homónima, la ciudad de Carora (Carohana City), que había sido fundada anteriormente como el micro-reino de 'Carohana' por indígenas Ayamanes y descubierta hasta 1530 por el explorador alemán, Nicolás Federmann.

  • 1703: en la Alameda de Hércules de Sevilla (España), el sacerdote capuchino, Fray Isidoro de Sevilla presenta la advocación mariana de Divina Pastora de las Almas.

  • 1793: en la actual provincia de Osorno, Chile, se reúne el Parlamento de Las Canoas, junta diplomática de la que emana un tratado de paz entre españoles y mapuches.

  • 1816: en España, el rey Fernando VII otorga por Cédula Real, el título de villa a la congregación de Alvarado.

  • 1873: en Madrid, Emilio Castelar es elegido presidente de la I República Española.

  • 1925: en el Rif (norte de África), en el marco de la Guerra de la Independencia del Rif, el ejército español lleva a cabo el Desembarco de Alhucemas, que acabará con la guerra.

  • 1957: en Zaragoza (España) se inaugura el estadio La Romareda.

  • 1976: en España se inaugura el estadio Martínez Valero del Elche Club de Fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  8. 8

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  9. 9 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  10. 10 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 08 de septiembre

Las efemérides más destacadas del 08 de septiembre