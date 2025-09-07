Las efemérides más destacadas del 08 de septiembre

990: en España, a orillas del río Duero es decapitado el hijo mayor de Almanzor, Abd Āllah; que había liderado una conspiración para derrocar a su padre junto con los gobernadores de Zaragoza, Toledo y el visir al-Marwānī, que fueron encarcelados.

1423: en Navarra, España, el rey Carlos III de Navarra promulga un tratado (Privilegio de la Unión) por el cual, los tres burgos que formaban la ciudad de Pamplona y que mantenían independencia física y jurídica entre ellos, se unen bajo una misma bandera, una misma muralla y un mismo regidor.

1522: en Sevilla (España) se recibe a los 18 tripulantes de la nao Victoria tras conseguir la circunnavegación de la Tierra por primera vez bajo las órdenes de Juan Sebastián Elcano.

1569: en Venezuela, Juan de Trejo, en nombre del Virreinato de Nueva España, bautiza en la Región Caroreña, el Cantón y Departamento de Carora (Carohana Department) (hoy Municipio Caroreño Autónomo Torres) y su capital homónima, la ciudad de Carora (Carohana City), que había sido fundada anteriormente como el micro-reino de 'Carohana' por indígenas Ayamanes y descubierta hasta 1530 por el explorador alemán, Nicolás Federmann.

1703: en la Alameda de Hércules de Sevilla (España), el sacerdote capuchino, Fray Isidoro de Sevilla presenta la advocación mariana de Divina Pastora de las Almas.

1793: en la actual provincia de Osorno, Chile, se reúne el Parlamento de Las Canoas, junta diplomática de la que emana un tratado de paz entre españoles y mapuches.

1816: en España, el rey Fernando VII otorga por Cédula Real, el título de villa a la congregación de Alvarado.

1873: en Madrid, Emilio Castelar es elegido presidente de la I República Española.

1925: en el Rif (norte de África), en el marco de la Guerra de la Independencia del Rif, el ejército español lleva a cabo el Desembarco de Alhucemas, que acabará con la guerra.

1957: en Zaragoza (España) se inaugura el estadio La Romareda.