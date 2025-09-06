Santoral del 07 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

7 de septiembre tiene lugar el Santo de Santa Regina de Autun entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Regina ... de Autun es también reconocida como Santa Regina de Alesia. Debido a la pérdida de su madre durante su nacimiento, fue confiada a una nodriza que la instruyó en los principios de la fe cristiana. Decidió preservar su virginidad para Cristo, rechazando la propuesta de matrimonio de un noble llamado Olibrio. Como resultado de su firme decisión, enfrentó el encierro y la tortura hasta su fallecimiento.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 07 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alpino de Chalons

Clodoaldo

Esteban de Chatillon

Evorcio

Gauzlino de Toul

Grato de Aosta

Hilduardo de Flandes

Juan de Lodi

Sozonte de Cilicia

Carísima de Albi © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

