Las efemérides más destacadas del 07 de septiembre

Consulta las efemérides de hoy 07 de septiembre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:00

Embárcate en un viaje a través del tiempo: descubre efemérides diarias y momentos históricos del 07 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 07 de septiembre?

En España:

  • 1499: En España, Diego de Lucero El tenebroso es nombrado como encargado de la Inquisición en Córdoba, iniciando una estricta persecución de judíos en todas las clases sociales que causaron un profundo temor en la población.

  • 1710: Felipe V de España da confirmación a Albacete para celebrar su feria.

  • 1873: en España, Nicolás Salmerón Alonso dimite como presidente de la I República española para no verse obligado a firmar sentencias de muerte.

  • 1909: en San Sebastián (España) se funda el club de fútbol Real Sociedad.

  • 1936: España, Guerra Civil. Parte en tren hacia Madrid la Columna Tierra y Libertad, columna miliciana organizada por la CNT-FAI de las comarcas del Alto Llobregat y Cardoner.

  • 1958: en Sevilla, España se inaugura el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

  • 2003: en España, estreno de la serie televisiva Aquí no hay quien viva.

