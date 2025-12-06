Santoral del 07 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 7 de diciembre el Santo de San Ambrosio, entre otros.

San Ambrosio, también conocido como Ambrosio de Milán, nació en ... el seno de una familia adinerada en Roma. Educado en literatura, derecho y retórica, llegó a ... ser gobernador de Aemilia-Liguria antes de ser designado obispo de Milán en el año 374. Como líder religioso, desplegó una labor significativa para fortalecer la Iglesia después de periodos de opresión y oscuridad. Su papel como pastor se reflejó en los himnos litúrgicos que enseñaba al pueblo, contribuyendo al canto alternado de los salmos en Occidente, una práctica que perdura gracias a su legado.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agatón

Antenodoro

Eutiquiano

Juan el Silencioso

Martín

Sabino

Teodoro

Urbano

Fara

María Josefa Rossello © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

