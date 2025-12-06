Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 07 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 7 de diciembre el Santo de San Ambrosio, entre otros.

San Ambrosio, también conocido como Ambrosio de Milán, nació en ... el seno de una familia adinerada en Roma. Educado en literatura, derecho y retórica, llegó a ... ser gobernador de Aemilia-Liguria antes de ser designado obispo de Milán en el año 374. Como líder religioso, desplegó una labor significativa para fortalecer la Iglesia después de periodos de opresión y oscuridad. Su papel como pastor se reflejó en los himnos litúrgicos que enseñaba al pueblo, contribuyendo al canto alternado de los salmos en Occidente, una práctica que perdura gracias a su legado.

