Las efemérides más destacadas del 07 de diciembre

43 a. C.: en el puerto de Formia, 147 km al sureste de Roma (Imperio romano), el Segundo Triunvirato ―alianza por cinco años realizada entre Marco Antonio, César Octavio y Marco Emilio Lépido― manda a decapitar al político, filósofo, escritor, jurista y orador romano Cicerón (63).

1703: entre el 5 y el 9 de diciembre («24 a 28 de noviembre» según el calendario juliano vigente todavía en esas fechas en Inglaterra) en las islas británicas se produce la Gran Tormenta de 1703 ―la más violenta registrada en la Historia de la región―. Comenzó el 5 de diciembre, abarcando un área de 500 km de anchura, desde Gales, el centro y el sur de Inglaterra, el mar del Norte, los Países Bajos y el norte de Alemania. Se informaron tornados. El periodista y escritor británico Daniel Defoe (autor de Robinson Crusoe) escribió que fue «la más terrible tormenta que haya visto el mundo». Se hundieron muchos barcos de las flotas de guerra neerlandesas y británicas, con centenares de ahogados. En muchos lugares se produjeron marejadas ciclónicas. Las inundaciones generadas ahogaron a un número indeterminado de personas (entre 8000 y 15.000).

1787: en Estados Unidos, el estado de Delaware es el primero que ratifica la constitución.

1895: los etíopes derrotan al ejército invasor italiano en Amba Alagi.

1922: el Parlamento de Irlanda del Norte vota a favor de seguir formando parte del Reino Unido y no unificarse con Irlanda del Sur (1921‑1922).

1939: en el marco de la Guerra de Invierno comienza la batalla de Suomussalmi (hasta el 8 de enero de 1940), en que los finlandeses vencerán a los soviéticos y en que perderán la vida 3735 soviéticos y 1182 finlandeses (de los cuales 324 murieron congelados).

1942: en el puerto de Burdeos (Francia) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)― comandos británicos llevan a cabo la Operación Frankton, en que incursionan con barcos en las cercanías de este puerto.

1962: en un túnel a 303 metros bajo tierra, en el área U3ba del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11

1963: en Filadelfia (estado de Pensilvania) se inaugura la herramienta de repetición instantánea durante el juego Army‑Navy.

1972: desde Cabo Cañaveral (estado de Florida), la NASA estadounidense lanza la nave Apolo 17, la última misión del programa lunar Apolo, con los astronautas Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Schmitt.

1975: Indonesia invade Timor Oriental.

1982: en la aldea Las Dos Erres, en el departamento guatemalteco de La Libertad (Petén), el Gobierno del dictador Efraín Ríos Montt lleva a cabo el segundo día de la Masacre de Las Dos Erres, en que torturarán y asesinarán a toda la población de la aldea (más de 400 hombres, mujeres y niños civiles).

1982: en la ciudad de Missouri City, 32 km al suroeste de Houston (estado de Texas) se derrumba la torre Senior Road. Cinco trabajadores de la torre mueren y tres trabajadores de un edificio cercano resultan heridos.​

1983: en el aeropuerto de Madrid-Barajas (Madrid), un avión Boeing 727 de la aerolínea Iberia colisiona en medio de una densa niebla con un avión DC‑9 de la empresa Aviaco. Mueren 93 personas.

1987: en Lima (Perú) sucede la tragedia aérea del Club Alianza Lima, que deja como saldo 43 muertes de personas asociadas con ese club de fútbol.

1987: en las sierras cerca de la ciudad de El Paso de Robles, a 11 km de la costa a mitad de camino entre San Francisco y Los Ángeles (estado de California), el vuelo 1771 de Pacific Southwest Airlines, un avión British Aerospace 146‑200A, se estrella matando a las 43 personas a bordo, después de que un pasajero descontento disparara a su exjefe que viajaba en el mismo vuelo, luego disparara a ambos pilotos y dirigiera el avión hacia el suelo.

1995: el vuelo 3949 de la aerolínea Khabarovsk United Air Group se estrella contra la montaña Bo‑Dzhausa, matando a 98 personas.​

2005: en el Aeropuerto Internacional de Miami, un grupo de policías federales matan a tiros al pasajero costarricense Rigoberto Alpízar, quien había afirmado que tenía una bomba, lo que resultó no ser cierto.

2009: en Copenhague (Dinamarca) comienza el primer día de debates de la XV Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU.