Santoral del 06 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

6 de septiembre tiene lugar el Santo de San Zacarías entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Zacarías, un profeta ... del Antiguo Testamento, tenía lazos de parentesco con Aarón y fue el padre de Juan el Bautista. Su matrimonio fue con Isabel, quien era familiar de María, la madre de Jesús. Se le atribuye la profecía sobre el regreso del pueblo hebreo a la Tierra Prometida.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bega

Cagnoaldo

Eleuterio de Spoleto

Magno de Füssen

Onesíforo

Porfirio de Éfeso © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

