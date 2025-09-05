Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 06 de septiembre

José María Marín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:00

Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 06 de septiembre.

  1. ¿Qué pasó el 06 de septiembre?

En España:

  • 1522: llega a Sanlúcar de Barrameda (España) el vasco Juan Sebastián Elcano con solo una sola nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo.

  • 1564: en el norte de África, un grupo de militares españoles al mando de García Álvarez de Toledo, virrey de Sicilia y Cataluña, conquista a los piratas el Peñón de Vélez de la Gomera. Todavía en la actualidad es territorio español.

  • 1593: en Corea, el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en este país, según las cartas que envía a España.

  • 1724: en España, Felipe V vuelve a ocupar el trono tras la muerte de su hijo Luis (que solo reinó siete meses y medio).

  • 1755: en España se funda el Ayuntamiento de Algeciras.

  • 1874: en la provincia de Oriente (capitanía de Cuba) ―en la batalla de San Antonio de Baja― el ejército colonialista español atrapa al militar cubano independentista Calixto García Íñiguez (1839-1898), quien antes que rendirse se dispara en la boca. Sin embargo la bala sale por la frente, y gravemente herido cae prisionero. Estará cuatro años preso en España.

  • 1926: en España, el general Miguel Primo de Rivera disuelve el arma de artillería ante la continua indisciplina manifestada por jefes y oficiales artilleros.

  • 1932: en España, las Cortes aprueban la supresión de la cadena perpetua en la reforma del Código Penal.

  • 1936: en el marco de la guerra civil española, las tropas franquistas entran en Irún, cerrando a la República Española el acceso a la frontera francesa por la zona del oeste.

  • 2008: en Gines (España) es coronada canónicamente la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por el Cardenal fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla.

