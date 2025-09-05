Las efemérides más destacadas del 06 de septiembre
Descubre las efemérides del 06 de septiembre: nacimientos, fallecimientos y eventos históricos
Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:00
Recorre la historia con nuestras efemérides: vive eventos y expresiones culturales que marcaron el 06 de septiembre.
-
¿Qué pasó el 06 de septiembre?
En España:
-
1522: llega a Sanlúcar de Barrameda (España) el vasco Juan Sebastián Elcano con solo una sola nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo.
-
1564: en el norte de África, un grupo de militares españoles al mando de García Álvarez de Toledo, virrey de Sicilia y Cataluña, conquista a los piratas el Peñón de Vélez de la Gomera. Todavía en la actualidad es territorio español.
-
1593: en Corea, el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en este país, según las cartas que envía a España.
-
1724: en España, Felipe V vuelve a ocupar el trono tras la muerte de su hijo Luis (que solo reinó siete meses y medio).
-
1755: en España se funda el Ayuntamiento de Algeciras.
-
1874: en la provincia de Oriente (capitanía de Cuba) ―en la batalla de San Antonio de Baja― el ejército colonialista español atrapa al militar cubano independentista Calixto García Íñiguez (1839-1898), quien antes que rendirse se dispara en la boca. Sin embargo la bala sale por la frente, y gravemente herido cae prisionero. Estará cuatro años preso en España.
-
1926: en España, el general Miguel Primo de Rivera disuelve el arma de artillería ante la continua indisciplina manifestada por jefes y oficiales artilleros.
-
1932: en España, las Cortes aprueban la supresión de la cadena perpetua en la reforma del Código Penal.
-
1936: en el marco de la guerra civil española, las tropas franquistas entran en Irún, cerrando a la República Española el acceso a la frontera francesa por la zona del oeste.
-
2008: en Gines (España) es coronada canónicamente la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por el Cardenal fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.