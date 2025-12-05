Santoral del 06 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

San Pedro Pascual se celebra en el día de hoy, 6 de diciembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Pedro Pascual, ... nacido en Valencia en 1227, provino de una familia mozárabe. Estudió en París junto a renombradas ... figuras de su época, como santo Tomás de Aquino y san Buenaventura. Tras ser ordenado sacerdote, regresó a España y ocupó el cargo de canónigo en la catedral de Valencia. En 1250, se unió a la Orden de la Merced, fundando varios conventos en la península ibérica. También enseñó al infante Sancho, hijo de Jaime I, en Zaragoza. En 1297, fue designado obispo de Jaén, pero poco después cayó prisionero de los moros. Tras convertirse en esclavo real, fue decapitado en 1300.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 06 de diciembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Nicolás de Bari

Bonifacio

Emiliano

José Nguyen Duy Khang

Mayórico

Obicio

Policronio

Servio

Tercio

Asela

Dativa

Leoncia

Dionisia © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

