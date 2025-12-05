Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 06 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:28

San Pedro Pascual se celebra en el día de hoy, 6 de diciembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Pedro Pascual, ... nacido en Valencia en 1227, provino de una familia mozárabe. Estudió en París junto a renombradas ... figuras de su época, como santo Tomás de Aquino y san Buenaventura. Tras ser ordenado sacerdote, regresó a España y ocupó el cargo de canónigo en la catedral de Valencia. En 1250, se unió a la Orden de la Merced, fundando varios conventos en la península ibérica. También enseñó al infante Sancho, hijo de Jaime I, en Zaragoza. En 1297, fue designado obispo de Jaén, pero poco después cayó prisionero de los moros. Tras convertirse en esclavo real, fue decapitado en 1300.

