Las efemérides más destacadas del 06 de diciembre

¿Qué pasó el 06 de diciembre?
En España:
1534: en Ecuador, los conquistadores españoles cambian el nombre de la aldea indígena de Quitu por San Francisco de Quito (hoy capital de la República de Ecuador).
1797: en España, el militar español Joaquín del Pino Sánchez de Rozas es nombrado Gobernador de Chile.
1978: en España se aprueba en referéndum la vigente Constitución española.
En el mundo:
35: en la actual Guatemala, se documentan los primeros escritos de América, estelas de época olmeca tardía.
1248: El príncipe Alfonso el Sabio de Castilla entra oficialmente en la ciudad de Alicante, tras la conquista de su castillo dos días atrás.
1741: termina el reinado del zar Iván VI de Rusia.
1811: en Buenos Aires se subleva el Regimiento de Patricios, reclamando el regreso de su primer líder, Cornelio Saavedra.
1821: en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se entroniza la imagen del obispo turco san Nicolás de Bari como santo patrono de la ciudad.
1863: en Colombia se produce la Batalla de Cuaspud entre Colombia y Ecuador con victoria colombiana.
1866: en Margolles (Asturias) cae un meteorito.
1904: en los Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt ―como reacción al Bloqueo naval a Venezuela de 1902-1903― agrega a la doctrina Monroe («América para los americanos») el corolario Roosevelt («América para los estadounidenses»).
1916: en el marco de la Primera Guerra Mundial, las Potencias Centrales capturan Bucarest.
1956: en los Juegos Olímpicos de Melbourne ―en el marco de Revolución húngara― se produce un partido de waterpolo entre Hungría y la Unión Soviética.
1971: la banda británica de rock Deep Purple escribe su canción más reconocida a nivel mundial, Smoke on the water.
1971: Pakistán y la India reconocen a la República de Bangladés (antes Pakistán Oriental).
1989: en la ciudad de Montreal (Canadá) se produce la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal.
2001: en América Latina se estrena la primera película de Harry Potter (Harry Potter y la piedra filosofal).
2001: en Canadá, la provincia de Terranova es renombrada como Terranova y Labrador.
