Las efemérides más destacadas del 06 de diciembre

06 de diciembre

Viernes, 5 de diciembre 2025

Descubre el fluir del tiempo con efemérides: hitos históricos y momentos culturales del 06 de diciembre en diversas épocas.

  1. ¿Qué pasó el 06 de diciembre?

En España:

  • 1534: en Ecuador, los conquistadores españoles cambian el nombre de la aldea indígena de Quitu por San Francisco de Quito (hoy capital de la República de Ecuador).

  • 1797: en España, el militar español Joaquín del Pino Sánchez de Rozas es nombrado Gobernador de Chile.

  • 1978: en España se aprueba en referéndum la vigente Constitución española.

En el mundo:

  • 35: en la actual Guatemala, se documentan los primeros escritos de América, estelas de época olmeca tardía.

  • 1248: El príncipe Alfonso el Sabio de Castilla entra oficialmente en la ciudad de Alicante, tras la conquista de su castillo dos días atrás.

  • 1741: termina el reinado del zar Iván VI de Rusia.

  • 1811: en Buenos Aires se subleva el Regimiento de Patricios, reclamando el regreso de su primer líder, Cornelio Saavedra.

  • 1821: en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se entroniza la imagen del obispo turco san Nicolás de Bari como santo patrono de la ciudad.

  • 1863: en Colombia se produce la Batalla de Cuaspud entre Colombia y Ecuador con victoria colombiana.

  • 1866: en Margolles (Asturias) cae un meteorito.

  • 1904: en los Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt ―como reacción al Bloqueo naval a Venezuela de 1902-1903― agrega a la doctrina Monroe («América para los americanos») el corolario Roosevelt («América para los estadounidenses»).

  • 1916: en el marco de la Primera Guerra Mundial, las Potencias Centrales capturan Bucarest.

  • 1956: en los Juegos Olímpicos de Melbourne ―en el marco de Revolución húngara― se produce un partido de waterpolo entre Hungría y la Unión Soviética.

  • 1971: la banda británica de rock Deep Purple escribe su canción más reconocida a nivel mundial, Smoke on the water.

  • 1971: Pakistán y la India reconocen a la República de Bangladés (antes Pakistán Oriental).

  • 1989: en la ciudad de Montreal (Canadá) se produce la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal.

  • 2001: en América Latina se estrena la primera película de Harry Potter (Harry Potter y la piedra filosofal).

  • 2001: en Canadá, la provincia de Terranova es renombrada como Terranova y Labrador.

