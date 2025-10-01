Santoral del 02 de octubre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Santos Ángeles Custodios se celebra en el día de hoy, 2 de octubre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

El día de ... los Santos Ángeles Custodios se celebra de acuerdo con la liturgia romana el 2 de octubre. Estos seres espirituales, considerados como guardianes de los seres humanos por voluntad divina, están definidos como tales en el Nuevo Testamento. Además, en esta fecha se conmemora la festividad patronal de los cuerpos de la Policía.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Beregiso de Andage

Eleuterio de Nicomedia

Saturio de Numancia

Teófilo de Constantinopla y Ursicino de Chur © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

