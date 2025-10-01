Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 02 de octubre

¿Qué ocurrió el 02 de octubre? Descubre los momentos clave

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:00

Sumérgete en el tiempo: efemérides diarias con eventos decisivos y expresiones culturales del 02 de octubre.

  1. ¿Qué pasó el 02 de octubre?

En España:

  • 1814: en la villa de Rancagua, 87 km al sur de la ciudad de Santiago de Chile ―en el marco de la guerra de la Independencia de Chile (1812‑1826)― sucede el segundo y último día del desastre de Rancagua. Los invasores españoles, dirigidos por el coronel Mariano Osorio, sitian y vencen al ejército patriota chileno, dirigido por el brigadier Bernardo O’Higgins, quien huye a Mendoza para refugiarse con el general José de San Martín, con quien empezara formar el Ejército de los Andes en los años posteriores. Históricamente, este combate marcó el fin de la Patria Vieja (1810‑1814) y el inicio de la Restauración absolutista (1814‑1817).

  • 1928: en Madrid (España), el sacerdote Josemaría Escrivá (canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II), funda el Opus Dei, institución de la Iglesia católica.​

  • 1936: La Ley de Organización Administrativa dictada por el general Franco crea en la zona rebelde de España la Junta Técnica del Estado, el Gobierno General, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría General del Jefe del Estado.

  • 1937: en el marco de la guerra civil española (1936-1939), Francisco Franco (que se autonombraba «caudillo») crea la Fiesta Nacional del Caudillo, que se habría de conmemorar el 1 de octubre.

  • 1942: en Madrid (España) la dictadura franquista fusila a los dirigentes del Partido Comunista de España (PCE), Ángel Garvín (24), Heriberto Quiñones (35) y Luis Sendín (33).

  • 1966: en Madrid (España) se inaugura el estadio Vicente Calderón.

  • 1986: en Madrid (España), el Congreso de los Diputados ratifica el texto del Acta Única Europea de 1986.

