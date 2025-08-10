Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los mosquitos Aedes aegypti y albopictus son los que transmiten el chikungunya. Smith Chetanachan

Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento

La enfermedad es endémica en Asia y África, pero en Europa se han sucedido brotes desde 2007

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:28

Una nueva alerta sanitaria tiene en vilo al mundo entero. Un brote de chikungunya ha infectado a más de 7.000 personas en la provincia ... china de Guangdong, al sureste de China y ha dispara las alarmas. Este virus, desconocido en buena parte de los territorios, es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos que a su vez se han infectado con el virus. Se trata del Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que también pueden transmitir otras enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla, según informa la Organización Panamericana para la Salud (PAHO).

