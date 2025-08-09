Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un funcionario rocía con insecticida un parque de Hong Kong. Reuters

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

El brote se concentra en el sureste del país, donde las Autoridades han retomado medidas propias del covid

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:52

Cada vez que un virus se extiende por China, el mundo tiembla. Y no es para menos: el brote de SARS de 2003 dejó casi ... un millar de muertos por todo el mundo, y el segundo paralizó el planeta y provocó la mayor pandemia desde 1918. Ahora, las alarmas han vuelto a saltar en la provincia de Guangdong, al sureste del gigante asiático, donde en los últimos días se han registrado más de 7.000 casos de chikungunya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  6. 6 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  7. 7 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  8. 8 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  9. 9 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  10. 10 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo