Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 16 de noviembre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

DS

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Consulta qué farmacias permanecerán operativas el domingo, 16 de noviembre en la ciudad de Málaga y en los municipios de la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio ... Oficial de Farmacéuticos de Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 16 de noviembre de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 16 de noviembre de 2025