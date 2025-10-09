España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental

La preocupación por la salud mental se ha situado en el centro del debate y de las preocupaciones de los españoles. La suma de la ... cada vez mayor visibilidad de la alta incidencia de los trastornos emocionales, del gran impacto psicológico causado por la pandemia y de la presión que ejercen los acelerados cambios sociales sobre el bienestar de la ciudanía ha tenido un efecto claro. La salud mental se ha convertido en el principal problema sanitario para la gran mayoría de los españoles. Así lo indican dos de cada tres de los preguntados durante la investigación realizada por la multinacional demoscópica Ipsos, que ha chequeado la realidad de la salud mental en 30 países de los cinco continentes.

El 62% de los españoles coloca la inquietud personal por su salud mental muy por delante de otros problemas sanitarios muy graves como el cáncer, el estrés, la obesidad o el tabaquismo, que son los otros cuatro componentes del 'top 5' en nuestro país.

Se trata de uno de los grados de preocupación por el bienestar emocional más altos del planeta, pues está nada menos que 17 puntos por encima de la media del resto de países. La enorme proporción se ve con claridad si se tiene en cuenta que los españoles son los segundos ciudadanos europeos a los que más les inquieta su salud mental, solo un punto por debajo de los suecos. De hecho, casi cuatro de cada diez relatan que han sufrido episodios de depresión prolongada una o más veces en el último año.

Pero no a todos les inquieta por igual. Con diferencia, las más preocupadas por los trastornos psicológicos son las españolas (trece puntos más que los hombres) y los más jóvenes, los que están entre los 18 y los 30 años, que también se sitúan por encima de la media. Además, ambos grupos aseguran que piensan en este problema con mucha frecuencia.

El estrés es la tercera preocupación de salud y en el último año condicionó a la vida diaria de dos de cada tres ciudadanos

La inquietud por el bienestar emocional entre los españoles se ha disparado en muy poco tiempo, en los últimos cinco años, y la conmoción social desatada por la pandemia ha sido un claro acelerador de esta toma de conciencia ciudadana. La percepción del gran problema que representa se ha duplicado en solo siete años. En 2018, solo lo consideraba el principal problema de salud el 23% de los españoles, 39 puntos por debajo del 62% actual.

La tercera gran inquietud sanitaria de los españoles es el estrés, un mal que muchas veces amplifica el malestar emocional. Lo es para algo más de un tercio de los ciudadanos (36%), lo que convierte a España en el tercer país europeo en el que más preocupa este trastorno, a muy escasa distancia de Francia (38%), Polonia e Italia, las dos últimas empatadas en el 37%. Su ascenso entre los españoles también ha sido acelerado, once puntos desde el 25% de 2018.

Un problema cotidiano

Un 61% de los españoles indican que se han sentido tan estresados el año pasado que el trastorno ha tenido una repercusión directa y palpable en su vida diaria. Para la mitad el estrés alcanzó tal punto que fueron incapaces de hacer frente a sus obligaciones y actividades cotidianas. De nuevo, los grupos más afectados volvieron a ser las mujeres y los jóvenes y adultos jóvenes.

Pese a estar muy preocupados por su salud mental, casi la mitad de los ciudadanos no hizo nada para ver cómo daba solución a su malestar y entre los que sí buscaron algún tipo de ayuda fueron bastantes más los que recurrieron a amigos o familiares que a profesionales. Fueron las mujeres y los jóvenes quienes, en cualquier caso, buscaron en mayor número el apoyo de los especialistas sanitarios y también quienes recurrieron a fármacos.