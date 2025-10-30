Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en solo diez años

Los colegios profesionales, no obstante, creen que no faltarán facultativos si se planifica ya qué especialidades potenciar y cómo cubrir zonas deficitarias

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:36

Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en los próximos diez años dejando un enorme hueco en las consultas y hospitales del país que ... las autoridades sanitarias deben concretar ya cómo cubrirán para evitar futuros desajustes, carencias y colapsos en la atención a los ciudadanos. Es una de las principales conclusiones de la radiografía sobre la situación de la profesión en España, su comparación con Europa y la evolución a medio y largo plazo que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC).

