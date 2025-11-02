Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despliegue de bomberos, ambulancia y Policía Local en la calle Alegría, en Ceares, donde se declaró el incendio en un primer piso. E. C.

Rescatan a una mujer inconsciente de su piso incendiado en Gijón

Los agentes entraron una segunda vez reptando en la vivienda siniestrada, desde un patio interior, al ser informados de que la víctima vivía con dos hijos que finalmente no estaban allí

María Agra

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:53

Comenta

Alerta entre los vecinos de un edificio del barrio de Ceares, en Gijón, por un incendio originado en el primer piso de un edificio de ... la calle Alegría en su confluencia con Felicidad. La Policía Local tuvo que intervenir por esta emergencia en torno a las 17.52 horas de este sábado. Un vecino dio aviso informando de que había escuchado a una mujer pidiendo auxilio desde un primero de ese bloque residencial, situado en el número 39 de la calle Alegría, y al asomarse al patio interior observó humo saliendo.

