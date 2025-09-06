Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La 'regla del cuadrado' que propone la DGT para evitar una multa de 200 euros

Tráfico ha incorporado una nueva señal que avisa de dispositivos automáticos para vigilar la separación mínima que debe mantenerse entre vehículos

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:16

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio una modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial, vigente ... desde 2003. Un cambio que incluye nuevas señales de tráfico con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Entre ellas la denominada S991f, novedad en el catálogo oficial desde el pasado 1 de julio. Su finalidad es reducir los accidentes por alcance, especialmente en tramos de autopista y autovía donde la siniestralidad por colisiones traseras es más elevada. Su incumplimiento puede acarrear multas de entre 200 y 500 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carné.

