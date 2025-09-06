La 'regla del cuadrado' que propone la DGT para evitar una multa de 200 euros

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio una modificación del Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial, vigente ... desde 2003. Un cambio que incluye nuevas señales de tráfico con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Entre ellas la denominada S991f, novedad en el catálogo oficial desde el pasado 1 de julio. Su finalidad es reducir los accidentes por alcance, especialmente en tramos de autopista y autovía donde la siniestralidad por colisiones traseras es más elevada. Su incumplimiento puede acarrear multas de entre 200 y 500 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carné.

El pictograma advierte de la presencia de cámaras o radares que controlan la distancia de seguridad. Si un conductor no respeta esa separación mínima, se enfrenta a una infracción grave: 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné. En los casos más graves, cuando se genere un riesgo añadido como una colisión múltiple, la sanción puede llegar a 500 euros y 6 puntos.

El artículo 54 del Reglamento General de Circulación establece que todo conductor debe mantener una distancia suficiente para detener su vehículo sin colisionar en caso de frenada brusca. Además, los vehículos de más de 3.500 kilos o más de 10 metros de longitud deben guardar, fuera de poblado, al menos 50 metros de separación, salvo en tráfico denso o cuando esté prohibido adelantar. Estas normas se refuerzan en túneles, donde se aplican disposiciones específicas recogidas en el artículo 95.

Pero ¿cuál debe ser exactamente dicha distancia? ¿cómo calcularla? Como diría la canción, depende. De la capacidad del conductor, del estado del vehículo, de las circunstancias de la vía y, por supuesto, de la velocidad.

Uno de los retos más comunes para los conductores es calcular en la práctica esa separación obligatoria. Existen dos métodos sencillos para hacerlo. Por un lado, la regla de los 2-3 segundos: basta con elegir un punto fijo en la carretera y contar al menos dos segundos desde que pasa el vehículo delantero hasta que se alcanza con el propio. En condiciones adversas, conviene ampliarlo a tres segundos.

La otra es la conocida como 'regla del cuadrado', propuesta por la propia DGT. Su aplicación es sencilla: basta con eliminar la última cifra de la velocidad y multiplicar el número resultante por sí mismo. Así, a 90 km/h la distancia mínima sería de 81 metros (9x9) y a 120 km/h, de 144 metros (12x12). En caso de lluvia, la separación debe duplicarse.

Estos métodos resultan prácticos para quienes no tienen sistemas de asistencia en la conducción que regulen automáticamente dicha distancia de seguridad.