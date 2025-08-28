La nueva y polémica señal de la DGT que avisa de controles de distancia entre coches

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio una modificación del Reglamento General de Circulación que actualizaba el sistema de señalización vial, vigente ... desde 2003. Un cambio necesario, que incluye nuevas señales de tráfico el objetivo de mejorar la seguridad vial y que modifica otras que estaban en desuso.

Pero claro, las nuevas señales también levantan suspicacias entre los conductores, que ven la posibilidad de que se amplíen los controles y las multas sobre los usuarios. Eso es lo que ha pasado con una de las nuevas señales que la propia DGT está esta semana explicando en sus redes sociales.

Se trata de la nueva señal S991f, hasta ahora bastante desconocida. «Indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional», informa la DGT. No respetar la distancia de seguridad entre dos vehículos se considera una infracción grave que puede acarrear una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Pero claro, no existe una distancia de seguridad fija ni los conductores tienen forma de saber a qué distancia del otro vehículo se encuentran.

En esta caso, la nueva señal de la DGT informa de dispositivos que sí leerán esa distancia entre los coches en un tramo de autovía o autopista, para asegurarse de que exista esa «separación mínima». El objetivo es reforzar es reducir el riesgo de colisiones por alcance, uno de los más comunes. ¿Significa esto que van a multar a todos los que no respeten esa distancia mínima? Esa es la polémica creada entre los conductores, ya que las redes sociales se han llenado de comentarios poniendo en duda la eficacia de estas medidas. No acercarse en exceso al vehículo que precede es de sentido común, pero ¿a qué distancia pueden multarme? ¿Y si hay otro vehículo que me adelanta y se queda muy pegado a mi coche? Son las preguntas que han dejado los usuarios en la cuenta de la DGT, que bromeaban con la necesidad de llevar un metro en el coche para saber a qué distancia están del vehículo de delante. También sobre cómo se van a completar los dispositivos que miden la distancia en caso de atascos, con todos los coches muy juntos al estar la circulación parada.

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales pic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

La señal cuenta con el pictograma común que representa la distancia mínima en cada caso y también contará con un nuevo diseño para advertir de la detección electrónica del incumplimiento de la norma