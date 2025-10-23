Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Javier Vicent Fas con su hija, dos víctimas mortales de la catastrófica dana LP

Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:06

Comenta

Las pruebas de ADN han confirmado la identidad de la última víctima de la catastrófica dana, José Javier Vicent Fas, el hombre que desapareció en ... la tarde del 29 de octubre cuando se encontraba con su hija, una joven de 30 años con síndrome de Down, en una casa de campo en Pedralba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  9. 9

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  10. 10

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana