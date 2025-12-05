Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Quemador agrícola de Sueca donde fueron encontrados los restos calcinados de la víctima. Guardia Civil

A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero

El segundo detenido, que le ayudó a deshacerse del cadáver y que ha confesado su implicación nueve meses después, ha quedado en libertad

Ignacio Cabanes

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:23

Comenta

Caso resuelto y el presunto autor del asesinato encarcelado. La desaparición el pasado 20 de febrero de un vecino de Sueca de 72 años, José ... María Guarinós, ocultaba tras de sí un violento crimen. Ahora, nueve meses después de que se le perdiera el rastro, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia, en colaboración con el equipo de Policía Judicial de Almussafes, han podido esclarecer este asesinato tras la confesión de uno de los dos detenidos, quien colaboró presuntamente en la ocultación del cadáver, trasladándolo hasta un quemador agrícola, donde le prendieron fuego para eliminar pruebas, y posteriormente enterrándolo.

