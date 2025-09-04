Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotografía facilitada por el engtorno de la familia de Matilde Muñoz Efe

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado hasta cuatro veces

El médico forense ha realizado este jueves la autopsia, aunque todavía no han trascendido los detalles

S. V.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:33

La Policía de Indonesia ha emitido este jueves, 4 de septiembre, un comunicado en el que ofrece nuevos detalles sobre el presunto asesinato de Matilde Muñoz ... , una ferrolana de 72 años que desapareció en la isla de Lombok a principios de julio. Según refleja el documento, el cuerpo de la española fue trasladado de sitio hasta en cuatro ocasiones antes de que fuese hallado el sábado, 31 de agosto, en una playa.

