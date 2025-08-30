Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Llevaba desaparecida desde hace dos meses cuando su familia perdió el contacto con esta mujer de 72 años

C. P. S.

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:10

La policía indonesia encontró este sábado el cuerpo de Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia desde hace dos meses. Según su entorno, las ... autoridades del país asiático hallaron los restos mortales de la mujer de 72 años en una playa de la isla de Lombok y que, además, se han producido dos detenciones.

