Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos han frenado el avance de las llamas en el incendio de Fasgar (León). EFE

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

Por primera vez en tres semanas, Galicia y Asturias no tienen un solo fuego de relevancia y Castilla y León amanece sin vecinos desalojados

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:45

Aún queda un mes de verano y muchos días de altas temperaturas en los que con seguridad se iniciarán nuevos incendios forestales, pero la ... inédita ola de fuegos que llegó a tener hasta 25 grandes siniestros arrasando el noroeste de España al mismo tiempo, la avalancha de llamas que en solo 20 días ha quemado 325.000 hectáreas (la superficie de la isla de Mallorca), ha tocado a su fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  6. 6 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  9. 9 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  10. 10

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas