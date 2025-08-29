Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio forestal en Lubrín. Infoca

Activada la fase de emergencia nivel 1 por un incendio forestal en Almería

El operativo ha procedido al desalojo preventivo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos de la localidad almeriense de Bédar

C. Á.

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:55

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado, a las 05:46 horas de hoy viernes 29 de ... agosto, a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería, por un incendio declarado en el Paraje de las Cubillas en Lubrín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  4. 4

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  5. 5 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  6. 6 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  7. 7 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  8. 8 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  9. 9 Aviso amarillo por fuerte viento y olas en todas las playas de Málaga
  10. 10 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Activada la fase de emergencia nivel 1 por un incendio forestal en Almería

Activada la fase de emergencia nivel 1 por un incendio forestal en Almería