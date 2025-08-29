Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

León mejora la situación entre la «rabia y la tristeza» de los nuevos incendios provocados

Los fuegos de Fasgar/Colinas y La Baña, ambos en IGR 2 son los que más preocupan en estos momentos, aunque con buenas perspectivas de mejora

I. Santos

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:11

León va cogiendo aire con buenas noticias después de 20 días de incendios consecutivos que han puesto en peligro poblaciones y miles de vidas. ... Un día en el que las noticias parecen mejorar, pero que siguen teniendo una nota muy negativa: los nuevos incendios. En concreto, el de Berlanga del Bierzo. Un fuego provocado con varios puntos y que ha puesto a prueba, una vez más, al operarito antiincendios que trabaja en la provincia.

