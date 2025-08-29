Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al valle del Jerte EP

Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano

En Rebollar, el único pueblo evacuado del Valle del Jerte, mantendrán un encuentro con vecinos de diferentes municipios y representantes de los sectores apícola, ganadero, agrícola, turismo y agroturismo

EP

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:46

Los Reyes Felipe VI y Letizia han viajado este viernes a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales que se ... han producido en la región este verano y conocer de primera mano los trabajos de los equipos de extinción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  3. 3 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  10. 10 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano

Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano