Un agente, en una imagen de archivo. LP

Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete en Torrent

Los agresores, que acumulaban entre todos más de 100 detenciones previas, pretendían instalar una plantación indoor de marihuana en el piso. El instigador de la agresión, que contaba con siete búsquedas judiciales en vigor, se disfrazaba para no ser localizado

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:24

Un hombre que estaba okupando ilegalmente una vivienda ha denunciado a cinco personas por supuestamente haberle agredido, robado y coaccionado en Torrent (Valencia).

La investigación ... se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima que manifestó haber sido golpeado y quemado con un soplete en el cuello y cuero cabelludo por parte de tres hombres y dos mujeres. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda en la que la víctima residía como okupa en Torrent (Valencia), teniendo los autores la intención de que abandonara el domicilio porque pretendían instalar una plantación indoor de marihuana en el piso, según explica la Policía. Además, aprovecharon la agresión para sustraerle sus pertenencias, un móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

