Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Familiares del anestesista impiden que los periodistas graben imágenes del médico cuando llegó al juzgado. Iván Arlandis

La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Las investigaciones revelan una cadena de decisiones cuestionables y una falta de supervisión crítica en la clínica dental donde sedaron a las menores | Las dos pequeñas salieron adormecidas, una en carrito y la otra en brazos, sin haber pasado el tiempo de observación necesario

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:30

Una supuesta mala praxis del anestesista causó la muerte de la niña de seis años en Alzira y estuvo a punto de provocar el ... fallecimiento de la otra menor, según se desprende de las investigaciones policiales y las declaraciones de los padres de las dos víctimas. Las pesquisas realizadas por los agentes del Grupo de Homicidios revelan una cadena de decisiones cuestionables y una falta de supervisión crítica en la clínica dental Mireia.

  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

