Viajeros en la estación de Chamartín en Madrid este martes Efe

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense

El tramo afectado es el que se encuentra entre Vilavella y Porta de Galicia

C. P. S.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:02

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida, por segundo día consecutivo, por la proximidad de un incendio ... a la infraestructura en la provincia de Ourense. Según ha informado el Adif a través redes sociales, el corte afecta al tramo entre Vilavella y Porta de Galicia. De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

