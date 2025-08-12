Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz)

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz) EFE

Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados

El Gobierno activa la situación de preemergencia para mejorar la coordinación entre Estado y autonomías en el uso de los recursos contra el fuego

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 12:53

España, que se enfrenta al décimo día consecutivo de ola de calor, con la mayor parte del país sometido a temperaturas extremas y con los ... pastos y arboledas abundantes y resecos, cuenta con todos los elementos para el surgimiento y expansión de los incendios forestales, que en la actualidad arrasan miles de hectáreas con fuegos de relevancia en al menos seis comunidades autónomas distintas, las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Madrid y Extremadura

Este contenido es exclusivo para suscriptores

