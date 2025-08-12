Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de terreno calcinado en el incendio de Tres Cantos, Madrid. EFE

AEMET alerta de la posible propagación de incendios por las tormentas secas

El lunes fue la jornada más calurosa de la ola de calor, con 198 estaciones superando los 40 ºC y rachas de viento de hasta 83,5 km/h

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 12:46

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que en los próximos días podrían repetirse las tormentas secas, un fenómeno que, según su portavoz, ... José Luis Camacho, provoca que el fuego se origine en poco tiempo, se propague con rapidez por el viento y complique la llegada de los medios de extinción si el lugar es inaccesible.

