La fiscal del País Vasco admite que el 'caso Bernedo' ha estado «meses parado» en el Juzgado de Vitoria

Carmen Adán exige que se «active inmediatamente» la investigación

N. Salazar

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:51

La fiscal jefa superior del País Vasco, Carmen Adán, ha explicado esta mañana de lunes, tras su visita al Parlamento vasco, que su oficina se ... ha enterado «por los medios de comunicación» de esta causa. A continuación, ha censurado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que recibió el atestado de la Ertzaintza a finales de abril, no lo haya movido. Es la primera reacción institucional respecto a la investigación abierta desde «enero» por presuntas «agresiones sexuales» a, por lo menos, tres menores participantes en el campamento de verano de Bernedo.

