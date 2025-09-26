Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

La asociación define su iniciativa como una «propuesta política» y lamenta los «mensajes difamatorios» y «tránsfobos» contra el colectivo

Alba Cárcamo e Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:51

La asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, responsable del polémico campamento de Bernedo en el que menores de edad denunciaron que se les obligó a ducharse ... con otros adolescentes de distinto sexo, defiende la iniciativa de duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos». En un comunicado difundido este viernes en sus redes sociales, señala que, «más allá de ser simplemente un lugar de higiene», son también «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  4. 4 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  6. 6 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  7. 7 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  8. 8 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle
  9. 9

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  10. 10 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»