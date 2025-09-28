Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del edificio de las antiguas escuelas de Bernedo, sede durante décadas del polémico campamento. Igor Aizpuru

La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo

El caso pasó por comisarías de Bizkaia y Álava. Aunque la Diputación de Gipuzkoa fue alertada en marzo, el 'udaleku' volvió a celebrarse

David González

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:51

Todos los sistemas de control parecen haber fallado en el caso del polémico 'udaleku' de Bernedo, cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ... ducharse desnudos -chicas y chicos juntos- con ellos, chuparles los pies, escuchar insinuaciones sexuales, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida. Unas prácticas, destapadas por EL CORREO esta semana, pero que ya fueron denunciadas medio año antes de celebrarse las colonias de este verano y que la Ertzaintza investiga desde entonces en calidad de «agresiones sexuales a menores», según ha podido confirmar este periódico. Con esta nueva revelación, el caso no solo pone bajo sospecha a los monitores señalados, sino también al propio sistema de protección de menores porque de haber funcionado, el campamento no se habría desarrollado este verano, al menos con las actividades denunciadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  6. 6 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  7. 7

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  8. 8 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  9. 9 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»
  10. 10 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo

La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo