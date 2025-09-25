Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

La Ertzaintza investiga el «infierno» que vivieron decenas de chicos y chicas de entre 13 y 15 años en un udaleku de Bernedo, en Álava

David S. Olabarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:51

María se enteró de lo que le había pasado a su hija en el momento en el que la adolescente bajó del autobús el pasado ... 23 de agosto. Irune (también nombre ficticio) lo supo cuando, varios días después de que terminase el campamento de Bernedo (Álava), llegó la carta de su hija de 15 años. Al escucharlas, a ambas madres se les encendieron las alarmas. Como ellas, muchas otras familias no tenían ni idea de lo que había ocurrido durante los 15 días anteriores en las colonias organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  7. 7 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  8. 8 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  9. 9 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  10. 10 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»