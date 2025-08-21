Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un zorro escapa del fuego en incendio de A Gudiña (Ourense). EFE

España sufre la oleada de incendios por 12 días consecutivos

El fuego obliga a nuevos desalojos en León, mientras Galicia concentra el mayor daño y Extremadura lucha contra rebrotes en Hervás y el Valle del Jerte

Miguel G. Casallo

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:46

La oleada de incendios que azota el noroeste peninsular continúa generando graves consecuencias. En la noche del miércoles, la Guardia Civil evacuó a un centenar ... de vecinos de la localidad de Igüeña (León) ante el avance de un nuevo foco declarado con nivel de gravedad 2 y con indicios de haber sido provocado. La situación obligó también a desalojar Colinas del Campo de Martín Moro, aunque en otras zonas de la provincia se ha podido proceder al realojo de parte de la población gracias a una evolución más favorable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  3. 3 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  7. 7 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  10. 10 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España sufre la oleada de incendios por 12 días consecutivos