Un hidroavión colabora en las labores de extinción del fuego, a 20 de agosto de 2025 EP

Extremadura da por «consolidado» el incendio de Jarilla diez días después

La presidenta de la Junta explica que solo queda por controlar un frente de dos kilómetros al noreste de Hervás y la zona de las gargantas de Papúos y Becedas en el Valle del Jerte

J. López-Lago

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:22

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado diez días en considerarse controlado. Esta mañana el tono de las declaraciones sobre ... las novedades ha sido mucho más calmado, casi de anunciar la victoria contra las llamas. Es el que ha empleado María Guardiola, que ha comparecido este jueves en lugar de su consejero de Presidencia tras la reunión del CECOPI. Según la presidenta extremeña, «llevamos diez días en este incendio y en los últimos dos días ya empezamos a decir que hemos pasado de defendernos a atacarlo y hoy, el tercero, podemos decir que ese ataque da sus frutos».

