Bomberos forestales trabajan en el incendio de Jarilla. R.C.

Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta

Algunos agricultores quemaron las malas hierbas de sus cerezos para protegerlos y ese fuego provocado casi «hace un sándwich» con los efectivos que actuaban por encima

J. López-Lago

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:52

En la desesperación por salvar sus bienes, ha habido un episodio en el fuego de Jarilla sobre el que el consejero de Interior, Abel Bautista, ... ha llamado la atención esta mañana con el fin de proteger la vida de vecinos y efectivos. Y es que durante la tarde noche de ayer martes varios paisanos acudieron hasta sus cerezos y con el objeto de limpiar de maleza el suelo de los cultivos le han prendido fuego mientras los bomberos trabajaban por encima en la localidad de Jerte.

