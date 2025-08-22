Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del fuego en el incendio de A Touza, Ourense. EP

España sigue asolada por las llamas: las condiciones climáticas dan un respiro a los operativos de extinción

El presidente del Gobierno recorrerá este viernes la cuarta comunidad afectada tras haber visitado Galicia, Castilla y León y Extremadura. Mientras tanto, los fuegos se extienden por todo el noroeste peninsular y dejan ya más de 91.000 hectáreas calcinadas este verano

Miguel G. Casallo

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:11

España afronta un nuevo día marcado por los incendios forestales que arrasan el territorio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por ... la mañana a Degaña (Asturias) para conocer de primera mano la evolución del fuego que afecta a la zona, según confirmaron fuentes gubernamentales. Se trata de la cuarta comunidad autónoma afectada que visita en los últimos días, después de haber estado en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

