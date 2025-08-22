Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI anunció su voluntar de visitar las zonas afectadas durante su visita al cuartel de la UME. E. P.

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Don Felipe y doña Letizia quieren conocer de primera mano, como ya hicieron con la dana, las necesidades de los afectados y agradecer su trabajo a los equipos de extinción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:22

Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los graves incendios que este verano han destruido ya más de 340.000 hectáreas y ... han obligado a desalojar a decenas de miles de personas. Felipe VI ya avanzó su voluntad el pasado domingo, cuando interrumpió sus vacaciones y regresó desde Grecia a Madrid para visitar el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz. Allí dijo que su deseo era acudir sobre el terreno a las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejaran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio forestal de Monda
  2. 2 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  3. 3 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  4. 4 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  5. 5 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  6. 6 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  7. 7 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  8. 8 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios