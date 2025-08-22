Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los graves incendios que este verano han destruido ya más de 340.000 hectáreas y ... han obligado a desalojar a decenas de miles de personas. Felipe VI ya avanzó su voluntad el pasado domingo, cuando interrumpió sus vacaciones y regresó desde Grecia a Madrid para visitar el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz. Allí dijo que su deseo era acudir sobre el terreno a las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejaran.

Como ya hicieron con la dana, la intención de don Felipe y doña Letizia es escuchar a los afectados, acompañarles, valorar el alcance de los daños y convertirse en un altavoz de sus demandas, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego estas dos últimas semanas y proteger a la población.

Según avanza Casa Real, los Reyes han pedido además a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se pongan en marcha en la comunidades autónomas golpeadas por el fuego.