Miembros de la UME esperan a que el fuego salga del bosque para intentar pararlo, en Ourense EFE

España afronta su séptimo día de incendios con especial atención a Orense

Ayer se consiguió controlar los dos fuegos que devoraban Zamora y León, pero otros no dan tregua

J.Arias

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:47

España afronta este sábado su séptima jornada de unos incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más ... de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península.

