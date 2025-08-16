España afronta su séptimo día de incendios con especial atención a Orense

España afronta este sábado su séptima jornada de unos incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más ... de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península.

La buena noticia de la jornada de ayer es que los dispositivos de emergencias lograron controlar los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos.

La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados. De hecho, el servicio de trenes entre Madrid y Galicia se encuentra interrumpido desde el jueves y Adif ha informado de que seguirá así, al menos, hasta este sábado por la mañana.

No obstante, el fuego mantiene expulsados de sus pueblos al menos a 2.500 vecinos de Zamora, León y Palencia y se ha encargado de dificultar aún más la operación salida del puente de agosto. Las llamas y el humo han obligado a cortar doce carreteras, entre ellas la N-630 entre las poblaciones cacereñas de Aldeanueva y Plasencia, y forzado a Renfe y Adif a suspender desde el jueves y hasta nueva orden la comunicación por AVE entre Madrid y Galicia, sin actividad entre las estaciones de Orense y Puebla de Sanabria (Zamora) debido al enorme riesgo para trenes y viajeros de los fuegos que asolan esta zona. También hubo paralizaciones temporales de trenes de media distancia en la provincia de Ávila.